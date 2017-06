Ze hebben elkaar net het ja-woord gegeven, en kunnen dan drie dagen poetsen. Deze ’verrassingen’ hadden jullie in petto voor je trouwende vrienden

Je zou in Vlaanderen stilaan bang worden om nog openbaar te maken dat je gaat trouwen met je partner. Zo vonden Bert en Gitte uit Wuustwezel gisteren plots een vijf meter hoge boom midden op de oprit. De verhalen van mensen die hun huis niet meer binnen kunnen na hun huwelijk omdat het werd omringd door bierbakken zijn legio, maar ook deze vrienden van trouwers gingen toch nog net iets verder dan dat.

Vier ratten, of toch niet? - Kurt

Kurt kon geen foto’s meesturen, maar dat spijt ons toch niet helemaal. Samen met enkele vrienden liet hij in het huis van een pasgetrouwd koppel drie ratjes achter, met de nummers 1, 2 en 4. Zo leek het of ratje nummer 3, dat nooit bestaan heeft uiteraard, al op ontdekkingstocht door het huis gegaan was. Of het bruidspaar die nacht rustig heeft kunnen slapen, kon Kurt niet vertellen.

Een huisje van stro - Ellen

Lezeres Ellen vertelt dan weer hoe de broers van een bevriende bruid er niets beter op gevonden hadden dan het hele huis van het bruidspaar te vullen met stro. Maar liefst 700 kilogram stro bedekte de hele woning van het koppel. Daar hield het echter niet bij op. Om er zeker van de zijn dat het stro overal in huis terecht zou komen zetten de broers een ventilator aan. Tot in de diepvriezer, microgolfoven, tussen de borden, glazen en zelfs in de dressoir en tv kast, het stro zat zowat overal.

Voor en na de actie van de twee broers. Overal stro. Foto: rr

Stijn en Wendy konden niet echt lachen met het voorval. Ze zijn beide astmalijders en hebben hooikoorts… Hun hondje Barry zat de hele tijd binnen middenin het stro. Hij was dan ook heel blij toen hij buiten kon en verse lucht had.

Op alles voorbereid, en dan toch - An

“We hadden onze sleutels goed verstopt en waren dan ook erg opgelucht toen we om 4.30 uur een proper huis terugvonden. Uit wanhoop hadden de vrienden echter een ‘Te Huur’-bordje op onze raam gehangen (omdat we langs de garage binnenkwamen hadden we dat niet gemerkt) met een belachelijk lage prijs en al onze telefoonnummers erop”, schrijft An.

“Aangezien we dicht bij een bakkerij woonden begon de telefoon dan ook vanaf 7 uur te rinkelen. Na 8 uur werd de deurbel ook niet gespaard. We hadden gehoopt dat het verwijderen van het blad aan het raam zou volstaan maar dat was dus buiten de sociale media gerekend...Onze huwelijksnacht was dus wel erg kort...Gelukkig hadden we al twee kids.”

ARCHIEFBEELD: De alombekende tuin-vol-bierflesjes. Foto: Thijs Pattyn

En dan gaat alles mis - Jan

Veel trouwers zullen misschien niet blij zijn met het feit dat hun hele woonst op stelten staat, maar Jan zag het bij een bevriend koppel helemaal misgaan. De twee waren al j aren samen en het was de man die een huwelijk jarenlang tegenhield.

“Tot hij uiteindelijk toch zwichtte, een ring kocht en besloot haar op reis naar Azië ten huwelijk te vragen. Alle vrienden waren op de hoogte en om het koppel in spe alvast te laten voelen wat ze konden verwachten plakten we hun hele huis vol ludieke post-its over het getrouwde leven”, schrijft Jan.

“Maar wat bleek bij aankomst…zij had nee gezegd, meer zelfs, ze had het uitgemaakt op vakantie. Niet nodig om te zeggen dat de post-its niet in de smaak vielen.”

