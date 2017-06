NV-A’er Peter Dedecker: “Calvo (Groen) gaf twee mandaten niet aan”

Het spant tussen N-VA en Groen. Op zijn blog vandaag schrijft N-Va-parlementslid Peter Dedecker dat Kristof Calvo van Groen twee mandaten niet aangaf. “Spijkers op laag water”, reageert Calvo.

“Groen werpt zich de laatste tijd op als ridder van de propere politiek. De partij wil dat alle mandaten op tafel komen”, zegt N-VA’er Peter Dedecker. “De N-VA is de boswachter, die alle cumulerende stropers zal ontmaskeren. Maar zie: ik kan hier zelf een Groen-stroper ontmaskeren: hun kamerfractieleider Kristof Calvo heeft twee mandaten niet aangegeven bij het Rekenhof. Die van zijn bijzondere functie als fractieleider, met extra verloning. Het tweede is zijn mandaat in een vennootschap dat Mechelen op de kaart zet als vastgoedmarkt. Okay, dat laatste is geen vergoed mandaat, maar als je aan politiek doet, moet je transparant zijn.”

Kristof Calvo. Foto: Photo News

Kristof Calvo van Groen reageert: “Ik heb mijn mandaat al fractieleider aangegeven. En dat onbezoldigd Mechels mandaat heb ik ondertussen ook al aangegeven. De N-VA zoekt spijkers op laag water. De N- VA loopt zenuwachtig, dat is duidelijk.”