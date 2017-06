Deze visser kon zijn ogen niet geloven toen hij zag wat er in de muil van zijn vangst zat

Visser Monroe Mackinney was zodanig geschrokken van wat er in de muil van zijn vangst zat dat hij de vis bijna weer het water in gooide. Net op tijd bedacht hij zich en nam hij toch een foto van de mol die nog in de mond van de vis zat. Die foto ging meteen de wereld rond.

De 22-jarige Monroe wilde er bijna de brui aan geven toen hij al drie uur lang niets gevangen had. Hij besloot toch nog een keer zijn lijn uit te werpen en kreeg zo twee vangsten voor de prijs van één. Al was dat wel even schrikken.

“Ik wilde mijn haak uit zijn lip halen en toen zag ik dat er iets in zijn mond zat. Ik wist niet wat het was en liet de vis bijna weer in het water vallen. Ik aarzelde om de haak te verwijderen, maar na verdere inspectie zag ik dat het een mol was in de mond van de vis”, vertelt de jongeman.

“Ik had geen idee hoe die baars een mol te pakken had gekregen. Ik was sprakeloos, ik kon niet geloven wat ik zag. Ik wist dat ik een once-in-a-lifetime vangst beet had, en ik kon de kans niet laten schieten om er een paar foto’s van te maken.”