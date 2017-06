Ploegmaat van Tottenham-Belgen Victor Wanyama krijgt zijn eigen straat, althans dat dacht hij

Hij was zo fier als een gieter toen hij in Tanzania een eigen straat kreeg. Slechts één dag later is er van de V. Wanyama Street echter geen spoor meer.

Wanyama speelde tussen 2008 en 2011 drie seizoenen lang bij Beerschot, vooraleer naar Celtic Glasgow te verhuizen. Van daaruit ging het naar Southampton en afgelopen zomer naar Tottenham. Daar speelde hij liefst 47 wedstrijden als ploegmaat van Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé. Hij scoorde vijf doelpunten in alle competities.

Goed genoeg voor de titel van meest invloedrijke sportpersoonlijkheid van zijn thuisland Kenia. Wanyama bezocht vervolgens een voetbaltoernooi in Dar es Salaam in Tanzania en kreeg er prompt een eigen straat, de V. Wanyama Street. De 26-jarige middenvelder plaatste dan ook fier een video van de inhuldiging op zijn Instagram-account.

Nitoe Shukrani zangu za dhati kwa Mayor na wakaazi wote wa Manispaa ya Ubungo kwa kunikaribisha na kulipatia jina langu barabara ya mtaa wa NHC. Naahidi kurudi tena na Ahsanteni sana kwa ukarimu na makaribisho mlionipa. Asante Tanzania ???????? Een bericht gedeeld door Victor Wanyama (@victorwanyama) op 24 Jun 2017 om 10:44 PDT

Amper één dag na de festiviteiten is er echter geen sprake meer van de straat voor de voetballer. De lokale overheid van Ubungo deelde mee dat niet de juiste procedure gevolgd werd om een straat aan te vragen en dat het bord dus niet langer kon blijven staan. Er kwam bovendien heel wat kritiek van lokale politici, die vinden dat de Ubungo Road naar het Kinesi Stadium gewoon de Ubungo Road moet blijven.