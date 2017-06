Hooggerechtshof moet oordelen of bakker mag weigeren om taart te bakken voor homohuwelijk

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag beslist dat het zich over een zaak zal buigen van een christelijke bakker die had geweigerd om een huwelijkstaart te bakken voor een homostel. Het hof zal religieuze vrijheid moeten afwegen tegen de antidiscriminatiewetten.

In 2012 waren Charlie Craig en David Mullins, uit de staat Colorado, op zoek naar een taart voor hun huwelijksreceptie. Toen ze bij de Masterpiece Cakeshop aanklopten, weigerde de bakker om een huwelijkstaart voor hen te maken, omdat dat niet strookte met zijn christelijk geloof.

Het stel stapte naar de rechtbank wegens discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Lagere rechtbanken gaven Craig en Mullins gelijk, maar Phillips ging steeds in beroep. Volgens hem wordt zijn grondwettelijk recht op godsdienstvrijheid met de voeten getreden.

Het Hooggerechtshof zal in de herfst naar de getuigenissen luisteren, waarna het zijn beslissing bekend zal maken. De hoogste Amerikaanse rechtsinstantie heeft zich de voorbije jaren al meermaals gebogen over belangrijke zaken rond holebirechten. In 2015 beslisten de negen rechters om het homohuwelijk legaal te maken in heel de Verenigde Staten.