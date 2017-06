Kevin De Bruyne stiekem getrouwd in Italië

De voorbije dagen werd alles op alles gezet om het geheim te houden, maar nu de ceremonie achter de rug is, mag het dan toch geweten zijn. Kevin De Bruyne (25) is vandaag in het Italiaanse Sorrento getrouwd met de Genkse Michèle Lacroix (21). Het koppel kent elkaar bijna vier jaar en heeft één zoontje, Mason Milian (1). Het koppel werd gekleed door het Tongerse modelabel Les Hommes. Het trouwfeest begon gisterenavond al, in intieme kring, en zal nog tot morgenavond duren.

Eind december vroeg Kevin zijn vriendin ten huwelijk aan de Eiffeltoren in Parijs. Vandaag gaven ze elkaar hun ja-woord in Italië. De hele voorbereiding gebeurde in het geheim, enkel goede vrienden en familie waren uitgenodigd. Pas na de ceremonie maakte de Rode Duivel het heuglijke nieuws bekend met een foto op Instagram. De voorbije week was De Bruyne nog aan de Grand Canyon, in de Verenigde Staten, samen met onder meer zijn manager Patrick De Koster. Ook zijn vrienden uit ‘The Crew’, de naam van zijn vriendengroep, waren daarbij. Mogelijk was dat dus zijn vrijgezellenfeest.

So proud I can call you my wife now! ???? #dressedbyleshommes #leshommes Een bericht gedeeld door Kevin De Bruyne (@kevindebruyne) op 26 Jun 2017 om 9:36 PDT

De Bruyne en Michele trouwden in intieme kring in Italië. Hij werd gekleed door het Belgische merk Les Hommes, dat enkele foto's van de pasbeurten vrijgaf.

In ieder geval liet de Belgische international afgelopen weekend zijn gasten overvliegen naar Sorrento, in het zuiden van Italië. Voor de kledij werd een beroep gedaan op Tongenaar Bart Vandebosch en zijn partner Tom Notte, van het modelabel Les Hommes. Zij ontwierpen ook de kledij voor de mannelijke leden uit de nabije familie, en daar hoort ook het eenjarige zoontje Mason Milian bij. “Kevin heeft het perfecte lichaam voor elk soort van pak”, zeggen de ontwerpers. “

Van ziens

Kevin en Michèle werden in de loop van 2013 een koppel, maar kenden elkaar al langer van ziens. Eerder was de middenvelder een tijdlang samen met Caroline Lijnen, tot die hem bedroog met doelman Thibaut Courtois. De Bruyne bevestigde eind 2013 op een supportersavond van Chelsea bekend dat hij een nieuwe vriendin had.

Daarna ging het bijzonder snel voor het koppel. Michèle, op dat moment net achttien jaar oud, begon aan een opleiding Handelsingenieur aan de UHasselt en werkte tussendoor als hostess, onder meer in het stadion van KRC Genk. Kevin versierde ondertussen een transfer naar het Duitse Wolfsburg. Een tijdlang pendelde Michèle enkel in het weekend richting Duitsland, om haar studies voorrang te geven. Maar toen haar vriend in augustus 2015 voor het waanzinnige bedrag van 76 miljoen euro naar Manchester City trok, vestigde ook Michèle zich over de plas. De Bruyne kocht wel een bouwgrond in Heusden-Zolder, maar na zijn transfer bleef die lange tijd onaangeroerd. Vorig jaar is de bouw van een riante villa met zwembad en poolhouse dan toch gestart.

Op 10 maart 2016 werden Kevin en Michèle de trotse ouders van een eerste kindje, Mason Milian. “Gewoon een unieke naam”, verklaarde het koppel die naamkeuze. “Op termijn krijgt Mason Milian zeker nog een broertje of een zusje, want we willen drie kinderen. Maar nog niet onmiddellijk, we hebben tijd. Eerst trouwen”, klonk het toen nog. Dat is dus vandaag gebeurd. Wie weet volgt er dus snel een tweede kindje?