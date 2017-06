Dossier Kasteelmoord terug naar Kamer van Inbeschuldigingstelling gestuurd voor advies

Brugge - De Brugse correctionele rechtbank heeft beslist dat het dossier van de Kasteelmoord terug naar de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling moet voor een nieuwe controle op de bijzondere opsporingsmethodes. De verdediging van Larmit had daarop aangedrongen.

Tijdens de laatste getuigenzitting ontstond een hevige discussie over een krantenartikel. Daarin werd beweerd dat Evert de Clercq in zijn cel in de Ieperse gevangenis afgeluisterd was. Aan een celgenoot zou hij toen verteld hebben dat een Nederlands crematorium Stijn Saelens voor 375 euro ging doen verdwijnen. Thomas Gillis, de advocaat van de Zeeuw, vroeg om duidelijkheid, aangezien de bewuste informatie helemaal niet in het dossier zit.

Op de zitting van maandagnamiddag schermde het OM met de wet op de bijzondere opsporingsmethodes. Daaruit leidden de advocaten af dat in het dossier gebruik was gemaakt van een infiltrant of informant. Volgens meester Gillis zou het gaan om de Nederlandse meester-oplichter A.D.B., maar het parket wilde op die naam niet ingaan.

BOM-controle

De verdediging van Roy Larmit vroeg onmiddellijk om de kwestie opnieuw voor te leggen aan de KI in Gent. “Men zegt letterlijk: gelet op de wet op de bijzondere opsporingsmethodes. We zouden graag weten of het een fantast is. Het zit nu in het dossier en het is dus een nieuw element”, aldus meester Frank Scheerlinck. De burgerlijke partijen noemden die demarche ronduit tijdverlies. “Het OM gebruikt het niet, niemand gebruikt het. Meester Gillis heeft het hier zelf ontmijnd”, aldus meester Jan Leysen.

Na een beraad van drie kwartier besliste de rechtbank dat de zaak wel degelijk terug naar de KI moet voor een zogenoemde BOM-controle. Het staat immers niet vast dat bij vorige controles al over dit element geoordeeld is. Het is nog niet duidelijk hoe lang de controle door de KI in beslag zal nemen.

Het eigenlijke proces over de moord op Stijn Saelens wordt voortgezet op maandag 11 september om 14 uur.