Ans Persoons (SP.A) neemt ontslag, maar wordt nog hele zomer betaald als Brussels schepen

Brussel - Op de eerste Brusselse gemeenteraad na het uitbarsten van het Samusocial-schandaal werd akte genomen van het ontslag van verschillende collegeleden. Yvan Mayeur (PS) nam ontslag als burgemeester, Pascale Peraïta (PS) als OCMW-voorzitster én als gemeenteraadslid, en Ahmed El Ktibi (PS) en Ans Persoons (SP.A) als schepenen. De kans bestaat evenwel dat die laatste betaald zal blijven worden voor een functie zonder inhoud.

In de nasleep van de Samusocial-affaire, waarbij er onderhandeld moest worden over de nieuwe burgemeester, stapte ook sp.a-schepen Ans Persoon op uit het college. Haar bevoegdheden van Nederlandstalige aangelegenheden, Wijkcontracten en Participatie worden overgeheveld naar andere schepenen.

Het Brusselse stadscollege wil het voortaan opnieuw stellen met 9 schepenen. Ans Persoons was tiende schepen, een mandaat dat in 2012 werd bijgevoegd. Via een urgentiestemming wilde het college het punt van de opschorting van de tiende schepenambt op de agenda krijgen, maar de benodigde twee derde meerderheid werd niet behaald. Er werd niet opnieuw gestemd. Daardoor kon het nog niet geofficialiseerd worden - dat kan pas in september.

Ans Persoons blikte in een korte reactie tevreden terug op haar vier jaar als schepen en wil het werk dat ze leverde van dichtbij opvolgen, maar nu als oppositielid.

Het college kan in de nabije toekomst de bevoegdheden van Persoons overhevelen, terwijl zij wel betaald blijft worden als schepen, maar dan zonder werkelijk iets om handen te hebben. “Ik voel dat ze bij de MR en Open Vld nu kunnen stoken dat ik hier blijf zitten voor het geld, maar dat kan mij echt niets schelen”, verduidelijkt Persoons, die aangaf het geld mogelijk te storten aan een goed doel.

Persoons wordt immers tot na de zomervakantie verder betaald.

Nadat begin juni bekend werd dat Brussels burgemeester Yvan Mayeur en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta respectievelijk voor 16.800 euro en 17.080 euro aan zitpenningen ontvingen voor hun zitje in het bestuur van Samusocial kondigden beide PS’ers op 8 juni 2017 hun ontslag aan. Dat werd maandag op de Brusselse gemeenteraad geofficialiseerd. Peraïta nam eveneens ontslag als gemeenteraadslid. Lydia Mutyebele (PS) neemt haar zitje in en werd voorgesteld als nieuw gemeenteraadslid.

Aftredend burgervader Yvan Mayeur vertoonde zich niet op de gemeenteraad en werd sinds zijn ontslag niet meer gezien. Of Mayeur gemeenteraadslid blijft en dus ook zijn zitje in het bestuur van intercommunale Vivaqua, goed voor 56.000 euro in 2016, behoudt, is nog onduidelijk. Het was eerste schepen Alain Courtois (MR) die de gemeenteraad voorzat.