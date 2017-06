Dit onschuldige tekeningetje doet iedereen met ondeugende gedachten twee keer kijken

Het lijkt gewoon een tekeningetje uit een kinderboek waarin een konijntje zijn pootjes wast in de wasbak. Of het lijkt op een konijntje met de benen opengespreid, volgens sommigen. En als dat is wat je eerst zag, krijgt het prentje een wel veel ondeugender betekenis.

Het Japanse tekeningetje werd op Twitter gepost door @Yoshi_10pa, en maakte meteen heel wat reacties los. “Het hangt er een beetje van af wat er in en uit focus gaat”, klinkt het in de reacties, maar het is duidelijk dat een meerderheid van de twitteraars in eerste instantie geen konijntje ziet dat zijn pootjes wast.