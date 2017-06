Drie Belgen aan boord van toeristenboot die in geen tijd zonk op Colombiaans stuwmeer

Op de toeristenboot die afgelopen weekend in Colombia is gezonken, zaten ook drie Belgen. Zij zijn evenwel ongedeerd.

De boot was op het stuwmeer van El Penol de Guatapé, in het noordwesten van Colombia, aan het varen toen die plots begon te zinken. Er zaten zo’n 150 mensen aan boord. Zeker 10 mensen overleefden het niet. Er zijn ook nog een zestiental vermisten en 30 gewonden. Bij de 150 passagiers zaten ook drie Belgen, maar zij konden gered worden en zijn ongedeerd. Het gaat om de Franstalige Jessica en haar broer en zus. Jessica kon net op tijd aan boord van een reddingsboot springen.

Doordat er veel andere boten in de buurt waren, konden heel wat mensen gered worden.

De boot is heel snel gezonken. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. Volgens de autoriteiten was er alleszins niet te veel volk op de boot.

Foto: AFP