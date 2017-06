Doodziek was hij, en toch aasde Club Brugge op deze keeper. Miguel Van Damme koos niettemin voor de grootste rivaal van Club

“Als het verdict leukemie valt, dan is het eerste wat je denkt: ik ga dood.” Een jaar geleden kreeg Cercle-keeper Miguel Van Damme (23) de diagnose bloedkanker of leukemie. Maar gisteren hervatte groen-zwart de trainingen en Van Damme is er – tegen de verwachtingen in – al opnieuw bij. Meer nog, zelfs Club Brugge wilde hem aantrekken. Een opmerkelijke monoloog.