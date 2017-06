Tackle op voormalig Bayern-spits Guerrero resulteert in lachwekkende schwalbe (maar niet van het slachtoffer)

Je hebt schwalbes en je hebt SCHWALBES. In de Braziliaanse eerste klasse deed ene Lucas Fonseca een gooi naar de trofee van schwalbe van het jaar. De 31-jarige verdediger van Bahia ging eerst fors door op ex-Bayern-spits Paolo Guerrero. Die leek even te reageren met een vuistslag, maar de Peruviaan van Flamengo bedacht zich snel. Toch vond Fonseca het nodig om te doen alsof Guerrero hem in het gezicht had geslagen. Met een belachelijke duik tot gevolg. Fonseca kreeg terecht zijn tweede gele kaart en mocht beschikken. Flamengo won de match met 0-1.