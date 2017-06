Nintendo brengt deze klassieker terug, inclusief een nooit eerder verschenen spel

Goed nieuws voor fans van de SNES, kort voor het Super Nintendo Entertainment System. De legendarische spelconsole maakt in september een comeback, compleet met maar liefst 21 spelletjes, waarvan er eentje nooit eerder uitgebracht werd.

De Super Nintendo verscheen in 1992 in Europa, maar liefst 25 jaar geleden. Heel wat spelletjes die verschenen voor de populaire spelconsole worden nog steeds genoemd als de besten aller tijden. Het gaat om spellen als Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past en Super Mario Kart.

Op 29 september zal de Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System op de markt komen. Een heel mondvol voor een spelconsole die in je handpalm past. Er zullen 21 voorgeïnstalleerde klassiekers op staan en met de bijgeleverde HDMI-kabel verbind je de console zonder problemen met je tv.

Het nooit eerder uitgebrachte spel dat de console zal meebrengen is Star Fox 2, het vervolg op de originele Star Fox, dat in Europa onder de naam Star Wing verscheen. Het spel werd ontwikkeld tijdens de hoogdagen van de SNES, maar werd nooit uitgebracht, tot nu. Verder is dit de lijst van aanwezige spellen.

• Contra III: The Alien Wars™

• Donkey Kong Country™

• EarthBound™

• Final Fantasy III

• F-ZERO™

• Kirby™ Super Star

• Kirby’s Dream Course™

• The Legend of Zelda™: A Link to the Past™

• Mega Man® X

• Secret of Mana

• Star Fox™

• Star Fox™ 2

• Street Fighter® II Turbo: Hyper Fighting

• Super Castlevania IV™ Super Ghouls ’n Ghosts®

• Super Mario Kart™

• Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars™

• Super Mario World™

• Super Metroid™

• Super Punch-Out!!™

• Yoshi’s Island™