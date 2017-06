Björn Ruytinx keert terug naar ex-club en tekent bij Sporting Hasselt

Volgend seizoen zal Björn Ruytinx te zien zijn in de kleuren van Koninklijke Sporting Hasselt. De 36-jarige aanvaller keert daarmee terug naar de club waarvoor hij twee seizoenen speelde alvorens naar OH Leuven te verhuizen in 2004.

Ruytinx nam aan het einde van het seizoen afscheid van Beerschot-Wilrijk omdat zijn job als voetballer niet langer te combineren was met zijn werk in de horeca. Zijn voetbalschoenen aan de haak hangen doet de spits echter niet. Bij Sporting Hasselt zal hij spelen onder leiding van nieuwe coach Hans Somers en speler-hulptrainer Jan Wuytens, in de Tweede Amateurliga.

“Björn Ruytinx tekende zonet een contract bij Sporting Hasselt! Back in town na OHL, Oostende en Beerschot. Welcome back Björn!!!”, klonk het op de Facebookpagina van Sporting Hasselt.