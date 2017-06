Tielemans leverde Anderlecht veel geld op, maar zijn transfer naar Monaco haalt slechts nipt de top tien (en dan moet de mercato officieel nog beginnen)

De transfermarkt opent officieel pas op 1 juli, maar er werden tot nu toe al een heleboel voetbaltransfers gerealiseerd. Zo ook die van Youri Tielemans, die voor 25 miljoen euro van Anderlecht naar Monaco verhuisde. Een bom geld, zou je denken. Tot je weet dat Tielemans amper de top tien haalt...

In de voorlopige top tien met duurste zomertransfers van 2017 vinden we zes transfers naar de Engelse Premier League terug, waarvan de twee duurste. Bernardo Silva ruilde Monaco voor Manchester City voor de ronde som van 50 miljoen, terwijl Liverpool 42 miljoen betaalde aan AS Roma voor Mohamed Salah. Het podium wordt vervolledigd door Corentin Tolisso, die voor 41,5 miljoen verhuisde van Olympique Lyon naar Bayern München.

Der Rekordmeister staat nog een tweede keer in de top tien omdat het de aankoopoptie van 21 miljoen lichtte voor Juventus-speler Kingsley Coman. Goed voor de tiende plek. Ook Man City haalt twee keer de top tien, zij het met een vierde plek voor de 40 miljoen die het betaalde aan Benfica voor Ederson.

De derde club met twee dure transfers is Everton: 28,5 miljoen voor Sunderland-doelman Jordan Pickford (zevende) en 27 miljoen voor Ajax-speler Davy Klaassen (achtste).

Milan heeft weer geld na de Chinese overname en haalt voorlopig de vijfde plek met de transfer van André Silva. Voor de Portugese spits betaalden de Rossoneri 38 miljoen aan FC Porto. De transfer van Victor Lindelöf voor 35 miljoen van Benfica naar Manchester United is goed voor plek zes.

Tielemans staat met zijn transfer van 25 miljoen euro op een negende plaats. Daarmee houdt hij dus Coman en vier transfers van 20 miljoen achter zich: Juan Cuadrado (Chelsea naar Juventus), Nikola Maksimovic (Torino naar Napoli), Maximilian Philipp (Freiburg naar Borussia Dortmund) en Niklas Süle (Hoffenheim naar Bayern München).

Dimata en co.

Nany Landry Dimata verliet KV Oostende voor Wolfsburg voor 10 miljoen en bekleedt de 37e plaats. Hij was daarmee even duur als Nicolas Pepe (Angers naar Rijsel) en Bertrand Traoré (Chelsea naar Olympique Lyon). De transfer ter waarde van 6,5 miljoen van Sven Kums naar Anderlecht is goed voor de voorlopig 56e plaats. Die van 5 miljoen van Laurent Depoître naar Huddersfield voor de 69e.

AA Gent haalt twee keer de top honderd met de transfers van Franko Andrijasevic (80e met 4,25 miljoen) en Mamadou Sylla (89e met 3,85 miljoen).