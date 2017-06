Ex-Rode Duivel Brian Vandenbussche ruilt AA Gent voor Cercle Brugge

Brugge - Cercle Brugge heeft zich met de 35-jarige doelman Brian Vandenbussche versterkt. Dat deelde de vereniging maandag mee. De voormalige Rode Duivel (13 selecties, 3 caps) komt over van AA Gent en tekende een contract voor één seizoen.

Vandenbussche is een jeugdproduct van Club Brugge, maar speelde vrijwel zijn volledige carrière in Nederland. Daar verdedigde hij het doel van Sparta Rotterdam (januari 2002-2004) en Heerenveen (2004-2014). De voorbije drie seizoenen was hij reservedoelman bij AA Gent. Hij stond slechts drie wedstrijden (één in de competitie en twee in de beker) onder de lat bij de Buffalo’s.

Ook de 21-jarige Braziliaanse aanvaller Vagner Gonçalves Nogueira gaat volgend seizoen bij Cercle aan de slag. Hij werd van het Georgische Sabutarlo overgenomen.