Seks zonder zwanger worden: na de pil, nu de app?

Een Zweedse natuurkundige was de pil moe en besloot haar job op te geven om een revolutionaire app te ontwikkelen die het anticonceptiemiddel moest vervangen. De app gebruikt een oeroude techniek, die de temperatuurmethode wordt genoemd, en is volgens de ontwikkelaars “bescherming met meer seksuele vrijheid, zonder de bijwerkingen”.

Elina Berglund Scherwitzl (33) is een natuurkundige die enkele jaren geleden nog deel uitmaakte van het team dat Higgs-deeltje ontdekte in de Europese Raad voor Kernonderzoek (CERN) in Zwitserland. De Zweedse was het echter moe dat ze bijna dagelijks de pil moest slikken om niet zwanger te worden en besloot om software te gebruiken om het anticonceptiemiddel te vervangen. Ze richtte het bedrijf Natural Cycles op en stortte zich op de ontwikkeling van een betrouwbare, effectieve app.

De app is eigenlijk een gevoelige thermometer die gebruikmaakt van geavanceerde wiskunde om vrouwen te vertellen op welke dagen ze zwanger kunnen worden en op welke dagen ze veilig kunnen vrijen. Deze techniek werd al van oudsher gebruikt en is beter bekend als de temperatuurmethode. Wat de app van Berglund echter uniek maakt, is een algoritme dat speciaal werd ontwikkeld door de Zweedse fysica. Bij dagelijks gebruik, leert dat algoritme het lichaam van de gebruiker kennen, waardoor de app niet alleen waarschuwt wanneer er een eisprong is, maar de ovulatie ook voorspelt. Zo worden dagen waarop veilig kan worden gevrijd zonder anticonceptie groen, bij dagen die rood worden, wordt beter een condoom gebruikt.

Voor- en nadelen

Volgens Johan Van Wiemeersch, voorzitter Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie is dit “een elektronische toepassing van een klassieke methode die al heel lang bestaat”. Van Wiemeersch vertelde in De ochtend op Radio 1 dat de app even betrouwbaar kan zijn als de klassieke pil. “Bij vrouwen met een normale en regelmatige menstruatiecyclus, is de temperatuurmeting vrij betrouwbaar, maar het beperkt je seksuele vrijheid wel. De app gaat immers aangeven op welke dagen je veilig betrekkingen kan hebben. Bij het gebruik van andere anticonceptie, heb je meer vrijheid. De nadelen daarvan zijn dan weer de fysieke bijwerkingen.”

Ook gynaecoloog prof. dr. Steven Meyers heeft ook enkele bedenkingen bij de revolutionaire app. “Het meest betrouwbare is als je steeds dezelfde thermometer gebruikt”, vertelde hij in het VTM Nieuws. Hij waarschuwt ook dat het resultaat op bepaalde dagen minder betrouwbaar kan zijn, zoals wanneer je ziek bent of na een avondje stappen.

Van Wiemeersch ziet zeker heil in de app, maar vindt dat we moeten afwachten of de software een volwaardig alternatief kan worden voor de pil of als het voorbijgaande hype is.

De Natural Cycles-app kan worden gedownload op Android, IPhone en IPad en kost 65 euro om te gebruiken. De app werd in 2016 officieel erkend en is volgens de ontwikkelaars de enige anticonceptie-app die gecertificeerd is.