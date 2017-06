Er lijkt eindelijk schot te komen in de transfer van Henry Onyekuru (20, foto). Zijn makelaar Mogi Bayat is in Engeland in de hoop een akkoord te vinden voor een definitieve transfer van Eupen naar Everton.

De bedoeling is dat de flankspeler in eerste instantie volgend seizoen wordt uitgeleend aan Anderlecht. Onyekuru, die een Engelse werkvergunning heeft, had verschillende aanbiedingen op zak en werd ook genoemd bij Arsenal en West Ham.