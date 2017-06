CLUBNIEUWS. Kums en vervanger Simons vliegen erin, Gent is weer twee overbodige spelers kwijt

Na de inkomende transferwoede is AA Gent zich in sneltempo aan het ontdoen van overbodige spelers. Bij Anderlecht trainden nieuwkomers Sven Kums en Pieter Gerkens ondertussen voor het eerst mee. Bij Club was het uitkijken naar de ‘vervanger van Simons’ Marvelous Nakamba. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Buffalo’s zijn weer twee overbodige spelers kwijt

Na de inkomende transferwoede is AA Gent zich in sneltempo aan het ontdoen van overbodige spelers. De Nigeriaan Ibrahim Rabiu, vorige zomer binnengehaald als één van de mogelijke opvolgers van Sven Kums, verkast naar Slovan Bratislava. En de Israëliër Hatem Elhamed werd definitief verkocht aan de club die hem huurde, FC Ashdod uit zijn thuisland.

De Buffalo’s zoeken ook oplossingen voor Jérémy Perbet en Rob Schoofs, die beiden niet meer mee mochten op teambuilding naar Jupille. Gent hoopt op een miljoen euro voor elk, wat de gegadigden (STVV en KV Mechelen voor Schoofs en Charleroi voor Perbet) voorlopig afschrikt. Reservedoelman Brian Vandenbussche (35), einde contract bij AA Gent, tekent voor één jaar bij Cercle Brugge in 1B.

AA Gent speelt zaterdag op zijn eigen oefencomplex een oefenmatch tegen Roeselare. Dit duel vindt wellicht plaats achter gesloten deuren. Vrijdag, aansluitend op de teambuildingsstage in Jupille, is er het oefenduel in Dikkelvenne. Dat is toegankelijk voor publiek.

ANDERLECHT. Kums vliegt erin

Anderlecht verwelkomde gisteren twee nieuwkomers op training: Pieter Gerkens (22) en Sven Kums (29). Vooral voor Kums was het speciaal om weer een paars-witte outfit aan te trekken bijna tien jaar nadat hij de club als 19-jarige had verlaten. En hij had er zin, te zien aan de gretigheid waarmee hij in duel ging met onder anderen Adrien Trebel, met wie hij de concurrentie zal aangaan op het middenveld. Doelman Matz Sels wordt pas later verwacht.

Wie de A-kern alweer heeft moeten verlaten, is de jonge linksback Jakub Kiwior. René Weiler wilde de 17-jarige Pool aan het werk zien, maar oordeelde snel dat hij nog niet helemaal klaar is voor het echte werk. Belofte Wout Faes (19), die eerder niet mocht meetrainen bij de A-kern, kreeg gisteren wel zijn kans. En uit de zogenaamde C-kern is weer een speler vertrokken. Mahmoud Treze­guet Hassan wordt uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa.

CLUB BRUGGE. Nakamba traint mee , ook Diaby en Engels sluiten aan

Alleen maar goed nieuws op de open groepstraining van Club Brugge gisteren. Nieuwkomer Marvelous Nakamba trainde voor de eerste keer mee met zijn nieuwe ploegmaats. De Zimbabwaanse verdedigende middenvelder komt over van het Nederlandse Vitesse en wordt gezien als de opvolger van Timmy Simons.

Maar ook enkele bekende gezichten sloten voor het eerst aan. Abdoulay Diaby (adductoren) werkte voor het eerst in maanden een volledige training af met de groep en ook Björn Engels keerde terug. De verdediger trainde tijdens de eerste week van de voorbereiding nog individueel, maar ging gisteren voluit. Nakamba maakt woensdag mogelijk al minuten in de oefenpot in en tegen Oudenaarde (19 uur). Engels en Diaby worden mogelijk nog gespaard.

KRC GENK. Rednic wil Buyens bij Moeskroen

In zijn jacht naar versterkingen denkt Moeskroen-coach Mircea Rednic aan Yoni Buyens. De 29-jarige centrale middenvelder, die nog een seizoen contract heeft bij Racing Genk, ziet een transfer naar de Henegouwse club zitten. Een akkoord met Genk is er evenwel nog niet.

Buyens en Rednic kennen elkaar goed. Ze werkten in het seizoen 2012-2013 samen bij Standard. Buyens was onder Rednic een basispion. Les Hurlus kunnen overigens een leider op het middenveld gebruiken nu de uitleenbeurt van David Hubert erop zit. Het is nog niet duidelijk waar diens toekomst ligt, maar Hubert mikt hoger dan Moeskroen. Voorts verwacht Rednic binnenkort nog een doelman en centrale verdediger.

KV KORTRIJK. Kerels azen op Franse rechtsback

In de zoektocht naar een nieuwe rechtsback heeft KV Kortrijk zijn oog laten vallen op Jonathan Gradit (24) van FC Tours, actief in de Franse Ligue 2. Gradit, een product van de jeugdopleiding van Girondins Bordeaux, speelde afgelopen seizoen 32 wedstrijden voor Tours en was er titularis. Hij kan ook in het centrum uit de voeten, is rechtsbenig en meet 1,80 meter.

Gradit is bij Tours einde contract, waardoor Kortrijk hem gratis zou kunnen overnemen. Maar er zijn nog gegadigden, waaronder Le Havre, Reims en Lens. Voorts wil Kortrijk nog twee centrale verdedigers aantrekken en speurt daarvoor onder andere in Zweden. Ten slotte wordt ook nog uitgekeken naar een fysiek sterke spits. Saadi is terug naar zijn moederclub Cardiff, terwijl de uitleenbeurt van Veldwijk (Aalesunds FK) pas afloopt op 31 juli.

KV OOSTENDE. Zambiaanse belofte verkiest KVO boven Porto

De Zambiaanse U20-international Emmanuel Banda (19) tekende voor drie seizoenen bij KV Oostende. De spelmaker komt over van het Portugese Esmoriz en verkoos KVO boven de Portugese topclub FC Porto omdat hij er naar eigen zeggen meer kansen krijgt om zich te ontplooien. Banda was actief met Zambia op het WK U20 en hij won de Afrika Cup U20, waar hij een pareltje scoorde tegen Mali. KVO zoekt nog een nieuwe tegenstander voor de oefenmatch op 21 juli. Die tegen Knokke kan dan niet plaatsvinden.