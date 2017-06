Zes redenen waarom eerste klasse nog amper zes Belgische coaches telt

Met amper zes zijn ze nog, Belgen die straks een club in eerste klasse leiden. Op zestien clubs. En dat terwijl Belgen een grotere garantie op resultaten zijn, want van de eerste zeven clubs in de klassering van vorig seizoen werd alleen Anderlecht door een buitenlander gecoacht. En de hele rechterkolom, op Westerlo na, deed het met coaches die buiten België geboren zijn. Op zoek naar de verklaring waarom de Belgische coach dan toch geen sant in eigen land is.