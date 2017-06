Het ijzingwekkende telefoontje van prinses Diana naar Camilla Parker Bowles: “Ik heb iemand gestuurd om je te doden. Ze staan al in je tuin”

Hoewel ze er op dat moment zelf affaires op nahield, kon prinses Diana niet verkroppen dat Charles opnieuw contact had met Camilla Parker Bowles. Het was zelfs zo erg dat ‘Lady Di’ de minnares van haar man met de dood bedreigde, zo onthult de beroemde royaltywatcher Penny Juror. “Ik heb iemand gestuurd om je te doden. Ze staan al in je tuin”, zou de prinses onder meer aan de telefoon hebben gezegd.

Camilla Parker Bowles, de huidige echtgenote van de Britse kroonprins Charles, wordt volgende maand 70 jaar. Naar aanleiding van haar verjaardag schreef Penny Juror een biografie over de “andere vrouw” die Groot-Brittannië meermaals op zijn grondvesten deed daveren.

Het boek ligt nog niet in de winkelrekken, maar Juror deed de voorbije dagen al enkele opmerkelijke onthullingen. “Toen ze ontdekte dat Charles opnieuw contact had met zijn voormalige minnares, raakte Diana echt geobsedeerd door Camilla”, luidt het. “Ook al was dat contact tussen Charles en Camilla op dat moment puur platonisch en had Diana toen zelf meerdere affaires. In 1989, op een feestje in Richmond, sprak de prinses Camilla erop aan. Ik wil dat je beseft dat ik precies weet wat er aan de gang is tussen jou en Charles. Ik ben niet van gisteren, zei ze voor een volle zaal. Camilla was razend.”

Complotten

In de jaren die erop volgden, werd het er niet beter op. De prinses zag overal complotten tegen haar, liet vrienden, familie en werknemers plots om onverklaarbare redenen vallen en was ervan overtuigd dat haar man alles in het werk stelde om haar in het diskrediet te brengen. Ze liet voortdurend storende berichten achter op de voicemail van dierbaren. “We weten waar je bent, je vrouw weet het ook. Ik weet dat je me niet trouw bent”, zei ze tegen haar toenmalige privésecretaris Patrick Jephson.

Iedereen moest het ontgelden, maar Camilla Parker Bowles nog het meest van allemaal. Zij kreeg talloze, soms ijzingwekkende telefoontjes van de prinses. Vaak in het midden van de nacht. “Ik heb iemand gestuurd om je te doden. Ze staan al in je tuin. Kijk maar eens naar buiten. Zie je ze al?”, zou Diana in een van de telefoontjes hebben gezegd.

Auto-ongeval in Parijs

Het huwelijk van Charles en Diana kwam hoe langer hoe meer onder druk te staan. In 1992 kondigde de Britse premier John Major aan dat het echtpaar besloten had om “uit elkaar te gaan”, maar dat er van een officiële echtscheiding nog geen sprake was. Vier jaar later, op 28 augustus 1996, werd het huwelijk dan toch ontbonden. Bijna exact een jaar later (31 augustus 1997) overleed Diana bij een auto-ongeval in Parijs. Op 9 april 2005 traden Charles en Camilla in het huwelijksbootje.