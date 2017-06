Love is in the air: Dries Mertens samen met Katrin Kerkhofs op trouwfeest van Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne is maandag in het huwelijksbootje gestapt. De 25-jarige Rode Duivel gaf in een poepchic vijfsterrenhotel langs de Amalfitaanse kust in Zuid-Italië het jawoord aan Michèle Lacroix, met wie hij een zoontje heeft: Mason Milian. Omdat het feest zo geheim moest bijven, was er onder die feestvierders, zo’n 130 in totaal, echter slechts één Rode Duivel. Dries Mertens was aanwezig mét zijn echtgenote Katrin Kerkhofs. De ster van Napoli woont dicht in de buurt: Napels ligt slechts 50 km ten noorden van Sorrento. Het was de eerste keer sinds hun breuk dat de twee samen in “het openbaar” verschenen, wat erop wijst dat hun liefde weer aan het opflakkeren is.