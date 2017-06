“Eric Gerets vindt opnieuw liefde... bij de ex van voormalig ploegmaat”

Eric Gerets was vorig weekend één van de eregasten bij amateurclub FC Luik, dat feestelijk aan het nieuwe seizoen begonnen. De 63-jarige Gerets verscheen op het evenement aan de zijde van zijn nieuwe vriendin Virginie (39), zo meldt La Dernière Heure. De politieagente uit het Luikse was onlangs nog samen met ex-doelman Gilbert Bodart, één van de ploegmaats van Eric Gerets bij Standard en bij de nationale ploeg in de jaren tachtig.