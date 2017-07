Wat moet je kunnen als politieman?

Christian Van Dam doet al tien jaar selectiegesprekken met kandidaten die bij de politie in Brussel of Vlaams-Brabant willen werken. Daarvoor was hij 26 jaar werkzaam als ‘terreinflik’. Honderden kandidaat-inspecteurs zag hij passeren. Wat vindt hij belangrijk? En hoe hoog is het slaagpercentage bij de politie?

Wil je werken bij de politie? Dan bestaat de selectieprocedure uit een aantal etappes. “Eerst is er een dag met cognitieve proeven en sport”, vertelt Christian Van Dam, rekruteringscoördinator voor Brussel en Vlaams-Brabant.

“Je moet onder meer een verslag opstellen van een film. Sommige kandidaten, die bijvoorbeeld vooral actie willen, kijken daar weleens van op. Maar waarnemen en correct verslag uitbrengen, is voor de politie primordiaal”, stelt Van Dam. “Meestal zijn de mensen die bij ons solliciteren goed geïnformeerd, vaak via onze infodagen. Toch kan het gebeuren dat er tijdens die dag nog enkele mensen afhaken omdat ze merken dat het niets voor hen is.”

Selectiecommissie

Na die eerste dag volgt een tweede met assessments en persoonlijkheidstesten. “Die dag evalueren onze assessoren tien competenties”, vertelt hij. “De kandidaat kan zich hier perfect op voorbereiden, omdat hij het competentiemodel online kan raadplegen op jobpol.be. Uiteindelijk volgt nog een selectiecommissie, een drieledige jury met vertegenwoordigers van zowel de lokale en de federale politie alsook de HR-dienst. Dit gesprek duurt ongeveer één uur. Vier competenties, deels al getest tijdens het assessment, komen hier opnieuw aan bod. Het gaat om motivatie, klantgerichtheid, coping (omgaan met stress) en integriteit”, aldus Van Dam.

De vraag die voor hem heel erg relevant is tijdens het sollicitatiegesprek is eigenlijk zeer simpel: waarom wil je bij ons komen werken? “Vaak krijg ik dan antwoorden die zich beperken tot ‘het in vervulling gaan van een jongens- of meisjesdroom’. Of ‘dat je mensen wilt helpen’. Dan is het altijd de bedoeling om door te vragen: hoe zie jij je concreet mensen helpen bij de politie?”, vertelt hij. “Je polst hiermee vooral naar de motivatie. Het gaat hier dan zowel om de intrinsieke motivatie, wat jij wilt vanuit jezelf, als de extrinsieke motivatie, zoals de optie op een job die veel flexibiliteit biedt.”

1.400 inspecteurs per jaar

In totaal zal de politie dit jaar 1.400 nieuwe inspecteurs aanwerven. Het slaagpercentage voor het hele sollicitatietraject bedraagt iets meer dan 15 procent. Die worden aangeworven, maar dan begint het eigenlijk pas. “Daarom pols ik tijdens de gesprekken ook heel erg of de betreffende persoon wel gelukkig zal zijn bij ons als politie”, stelt Van Dam.

