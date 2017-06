Speurders vallen binnen in gemeentehuis Middelkerke: mogelijke fraude bij dossier nieuwe casino

Middelkerke - Speurders zijn in opdracht van het parket van Brugge dinsdagochtend binnengevallen in het gemeentehuis van Middelkerke. De inval past in een onderzoek naar eventuele belangenvermenging en fraude bij het afleveren van vergunningen voor het nieuwe casino in Middelkerke. Het gemeentebestuur reageert verbolgen. "Dit zijn pure pesterijen om de toekomstige gemeenteraadsverkiezingen te beïnvloeden." Jean-Marie Dedecker, die in de gemeenteraad al langer tegen het dossier ten strijde trekt, is tevreden dat het gerecht actie onderneemt.

Het onderzoek naar het gesjoemel staat onder leiding van een onderzoeksrechter. Het dossier ging van start door een klacht met burgerlijkepartijstelling, maar het is nog niet bekend wie de klacht heeft ingediend. "De klacht heeft betrekking op eventuele belangenvermenging en fraude bij het gunningdossier voor het nieuwe casino van Middelkerke", aldus procureur Fien Maddens. In het belang van het onderzoek geeft het parket geen verdere commentaar.

Er zijn bij de inval allerhande documenten en computers meegenomen voor verder onderzoek. Ook zouden er bij de burgemeester en enkele schepenen huiszoekingen geweest in hun privéwoningen. De burgemeester en verschillende schepenen zouden door de politie meegenomen zijn voor verhoor.

Einde vorig jaar besloot het schepencollege van Middelkerke de aanbesteding van het nieuwe casino in Middelkerke toe te kennen aan de groep rond bouwondernemer Willemen en Napoleon Games. Die groep haalde eerder al de aanbesteding binnen, maar na een klacht van bouwgroep Versluys oordeelde de Raad van State dat de procedure moest worden overgedaan. De twee andere kandidaten voor de aanbesteding, Versluys/Golden Palace en Infinity Gaming, gaven in december ook nog te kennen de keuze van het schepencollege 'opmerkelijk' te vinden.

Het gemeentebestuur van Middelkerke noemt de inval inmiddels 'schandalig.' "Dinsdagochtend heeft de onderzoeksrechter van Brugge huiszoekingen bevolen bij enkele beleidspersonen die betrokken zijn bij het casinodossier van de gemeente Middelkerke. De huiszoekingen zijn gebeurd zowel in kantoren van het gemeentehuis als in de privéwoningen van de betrokken beleidspersonen en ambtenaren", verduidelijkt Middelkerke.

'Afbraakpolitiek'

Het bestuur wijst onder meer naar oppositielid Jean-Marie Dedecker die het casinodossier nauw opvolgt, en in het verleden het verloop van de gunning al enkele keren aan de kaak stelde. "Het onderzoek werd uitgevoerd nadat er klacht is ingediend door bepaalde personen uit de oppositie, onder impuls van Jean-Marie Dedecker. De huiszoekingen zijn tot op heden correct en sereen verlopen. Het beleid is ervan overtuigd dat deze klacht werd ingediend om de huidige meerderheid te schandaliseren. Het feit dat deze onderzoeken al gelekt zijn terwijl deze nog aan de gang zijn, is hiervan een bewijs. De meerderheidspartijen wensen te benadrukken dat dit niet de manier is waarop zij aan politiek willen doen. Uiteraard verlenen zij hun volledige medewerking aan dit onderzoek", aldus het bestuur. De coalitie reageert verbolgen en vindt niet dat dit hoort bij het politieke spel. Ze betreuren ook dat ambtenaren betrokken worden bij wat zij "afbraakpolitiek" noemen.

'Bestolen'

Jean-Marie Dedecker werd dinsdagochtend tijdens zijn vakantie in Corfu gebeld met het nieuws van de inval. Hij stak het vuur in november vorig jaar al aan de lont. “Toen ben ik naar het gerecht gestapt”, zegt hij. “Maar ik klaag het al twee jaar aan. Er ligt een dossier van 500 bladzijden op mijn bureau. De Middelkerkenaars worden voor 50 miljoen euro bestolen. Ik heb er elke gemeenteraad op gehamerd. Maar telkens word ik door de meerderheid beschuldigd van politieke spelletjes. Ik ben blij dat het gerecht nu ook actie onderneemt. Zij zullen dat niet doen als ze niets in handen hebben.”

Dedecker wijst vooral enkele schepenen die in de jury voor de aanbesteding zaten met de vinger aan. “Ik kan zwart op wit aantonen dat zij voor een andere kandidaat kozen omdat hun familie en zakenpartner het bijhorende hotel zouden mogen uitbaten”, zegt hij. “Dat is toch niet meer serieus?”