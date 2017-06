Henry Onyekuru trekt naar Anderlecht, via ploeg uit Premier League

Henry Onyekuru blijft volgend jaar te bezichtigen op de Belgische voetbalvelden. De 20-jarige Nigeriaan trekt naar Everton, dat op dinsdag een princiepsakkoord bereikte met Eupen. Onyekuru zou bij Everton een contract voor vijf seizoenen tekenen, dat hem meteen weer wil uitlenen aan Anderlecht. Voor paars-wit wordt Onyekuru hun vierde transfer, nadat het eerder al Sven Kums, Pieter Gerkens en Matz Sels (huur) aantrok...

Henry Onyekuru, die een Engelse werkvergunning heeft, had verschillende aanbiedingen op zak en werd ook genoemd bij Arsenal en West Ham. Hij greep vorig seizoen net naast de topschutterstitel, want Lukasz Teodorczyk scoorde één doelpuntje meer dan de Nigeriaan.

Anderlecht verwelkomde gisteren twee nieuwkomers op training: Pieter Gerkens (22) en Sven Kums (29). Vooral voor Kums was het speciaal om weer een paars-witte outfit aan te trekken bijna tien jaar nadat hij de club als 19-jarige had verlaten. En hij had er zin, te zien aan de gretigheid waarmee hij in duel ging met onder anderen Adrien Trebel, met wie hij de concurrentie zal aangaan op het middenveld. Doelman Matz Sels wordt pas later verwacht.

