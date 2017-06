Het EK voor beloften is toe aan de halve finales en de vier nog strijdende teams lopen over van het (bekend) talent

Engeland - Duitsland en Spanje - Italië. Die twee halve finales staan dinsdag op het programma tijdens het EK voor beloften in Polen. Vier grootmachten die allemaal bulken van het talent. Een vooruitblik op de toekomst van het Europese voetbal?

Allereerst: Italië gaat in Polen voor zijn zesde Europese titel in de U21-klasse (1992, 1994, 1996, 2000, 2004). Spanje voor zijn vijfde (1986, 1998, 2011, 2013), Engeland voor zijn derde (1982, 1984) en Duitsland voor zijn tweede (2009).

?? The semi-finalists have 12 #U21EURO titles between them ??1??2?? pic.twitter.com/R0JWVtkEi7 — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) 26 juni 2017

Engeland - Duitsland (18.00 uur)

De Engelsen wonnen groep A met zeven punten uit drie wedstrijden voor Slovakije, Zweden en Polen. Goals gescoord? Vijf, allen gescoord door verschillende spelers. Goals tegen? Amper eentje.

In doel staat dan ook nieuwbakken Everton-doelman Jordan Pickford, die voor liefst 28 miljoen werd weggeplukt bij Sunderland. In de verdediging kunnen de Three Lions rekenen op Arsenal-speler Calum Chambers, die vorig seizoen werd uitgeleend aan Middlesbrough en al 82 Premier League-wedstrijden op zijn conto heeft staan. Op het middenveld deelt James Ward-Prowse van Southampton de lakens uit.

Ook aanvallend kan Engeland rekenen op enkele toptalenten. Lewis Baker maakte vorig seizoen het mooie weer bij Vitesse op huurbasis van Chelsea, terwijl Nathan Redmond een vaste waarde is bij Southampton.

Duitsland plaatste zich als beste tweede voor de halve eindstrijd. Die Mannschaft totaliseerde zes punten in Groep C na overwinningen tegen Tsjechië (2-0) en Denemarken (3-0), maar door de 1-0 nederlaag tegen Italië werden de Duitsers op onderling duel geklopt.

Ook Duitsland beschikt dus over een sterk verdedigend blok, dat enkel geklopt werd door een onoplettendheid tegen de Azzurrini. De defensie wordt geleid door centrale bonk Niklas Stark van Hertha Berlijn en flankverdediger Yannick Gerhardt van Wolfsburg. Samen goed voor bijna 150 optredens in de Bundesliga en ruim dertig caps bij de U21.

De leider van Die Mannschaft is Wolfsburg-middenvelder Maximilian Arnold, die ook de kapitein is van dit team en al 126 Bundesliga-matchen op zijn conto heeft staan. Samen met Mahmoud Dahoud, die de overstap maakt van Mönchengladbach naar Borussia Dortmund, vormt hij een veelzijdig duo.

Voorin rekent Duitsland vooral op de creatieve exploten van Max Meyer, die al vier seizoenen een vaste waarde is bij Schalke 04. Meyer is 21... Serge Gnabry is de snelle flank en maakt na een topseizoen bij Werder Bremen de overstap naar Bayern. En dan is er ook nog Maximilian Philipp, goalgetter bij Freiburg en volgend jaar bij Borussia Dortmund.

Spanje - Italië (20.45 uur)

La Roja waren tot nu toe dominant op dit EK. De Spanjaarden wonnen Groep B met het maximum van negen punten. Ze scoorden negen doelpunten en kregen er slechts eentje binnen in wedstrijden tegen Macedonië (5-0), Portugal (3-1) en Servië (1-0).

Het is makkelijk om naar de offensieve weelde te kijken, maar Spanje beschikt over enkele toptalenten op het defensieve vlak. Kepa Arrizabalaga is eerste doelman bij Athletic Bilbao, Jesus Vallejo deed het uitstekend bij Frankfurt op uitleenbeurt van Real Madrid, José Gaya wordt gevolgd door onder andere Arsenal na een sterk seizoen bij Valencia, en Hector Bellerin is al een tijdje een vaste waarde bij de Gunners.

Een middenveld met onder andere Atlético Madrid-ster Saul Niguez, balwinnaar op huurbasis bij Alaves (van Real) Marcos Llorente en Barcelona-speler Denis Suarez is moeilijk te overtreffen. Over de aanval van La Roja kunnen we kort zijn: pure klasse met Real-speler Marco Asensio, Bilbao-winger Inaki Williams en Everton-speler op uitleenbeurt bij AC Milan Gerard Deulofeu (kapitein).

Het was even spannend voor de Azzurrini na een pijnlijke 3-1 nederlaag tegen Tsjechië, maar dankzij een 1-0 zege tegen Duitsland won Italië Groep C met zes punten. Zij het met een doelsaldo van amper +1, vooral dankzij de 2-0 zege tegen Denemarken.

Italië incasseerde dus de meeste doelpunten van de vier halvefinalisten, zij het allemaal in één match. Toch zou de Squadra moeten beschikken over de beste doelman in het toernooi met Gianluigi Donnarumma, de 18-jarige die al twee jaar de nummer één is bij AC Milan. Achterin rekent Italië vooral op Juventus-verdediger Daniele Rugani en Mattia Caldara, spelend bij Atalanta op huurbasis van Juve. De Italianen missen wel de geschorste Andrea Conti (Atalanta) tegen Spanje.

Op het middenveld delen vooral Roberto Gagliardini (Inter) en Lorenzo Pellegrini (Sassuolo, volgend jaar AS Roma) de lakens uit naast kapitein Marco Benassi (Torino). Toptalent Domenico Berardi is geschorst en dus komt aanvallend veel druk te liggen op Federico Bernardeschi van Fiorentina. Al is het ook uitkijken naar diens ploegmaat Federico Chiesa, zoon van ex-Parma-goalgetter Enrico Chiesa.