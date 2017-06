Tien optredens die je beter niet overslaat op Rock Werchter

Natuurlijk moet je vanaf komende donderdag op Rock Werchter gaan kijken naar headliners Radiohead, Foo Fighters, Kings of Leon, Arcade Fire en System of a Down. Maar behalve die wereldgroepen kun je heel wat leuke ontdekkingen doen op het festival. Onze recensent geeft je tien suggesties.

Whitney (donderdag 29 juni, KluB C)

Light Upon The Lake was een van dé verrassingen van 2016. De debuutplaat van de Amerikaanse folkband Whitney deed het licht in ons hart - zo melig, zeg - inderdaad net iets harder schijnen. Om maar te zeggen: de liedjes die de talrijke groepsleden maken zijn absoluut het beluisteren waard. Met een flinke scheut melancholie, wat fuzzy opgenomen zang, oerdegelijke rock & roll en hier en daar een blazertje dat je heupen aan het bewegen krijgt: gemaakt voor de zomerfestivals. Moet je zien, om dan over 5 jaar tegen je vrienden te zeggen: ik heb die nog gezien toen ze om 3 uur in de namiddag in een tent op Rock Werchter speelden.

Prophets of Rage (donderdag 29 juni, Main Stage)

De woede van Rage Against The Machine, Public Enemy en Cypress Hill samengebald in één band. Dat moet in deze tijden vuurwerk geven, toch? Het antwoord op zijn vraag kreeg onze recensent op Pinkpop, waar de band een optreden gaf waar hij nog steeds van aan het bekomen is. Ruig, hard en maatschappijkritisch. De nadruk lag op de hits van Rage Against The Machine, en die krijgen we op Rock Werchter ongetwijfeld ook voorgeschoteld.

Mura Masa (donderdag 29 juni, KluB C)

Het woord ‘wonderkind’ wordt de jongste jaren steeds vaker gebruikt, maar voor iemand als Alex Crossan is het zeker correct gebruikt. Want de jonge Brit - artiestennaam Mura Masa - weet hoe hij beats moet vermengen met exotische samples om zo tot een uiterst dansbaar geheel te komen. Hij heeft bekende fans - Justin Bieber en Diplo onder meer - en intussen ook al een erg loyale fanbasis. Dansschoenen verplicht!

Cigarettes After Sex (donderdag 29 juni, The Barn)

Zelden was een groepsnaam beter gekozen dan in dit geval. Fluisterend zingt Greg Gonzalez in melancholische popliedjes die je doen dromen van hete nachten. Soms denk je dat je een vrouw hoort zingen, maar de Texaan is volbloed man en weet je ook live moeiteloos te overtuigen. In afwachting van zijn debuutplaat kunnen we er in The Barn al van genieten.

Maggie Rogers (vrijdag 30 juni, KluB C)

De naam Maggie Rogers is onlosmakelijk verbonden aan die van Pharrell Williams. Toen hij vorig jaar een masterclass gaf aan de studenten van een muziekopleiding in New York en Maggie hem haar liedje liet horen, wist hij niet waar hij het had. “Ik had nog nooit zoiets moois gehoord”, zei hij. Nu slaat de charmante Maggie haar vleugels uit. Haar mix van elektronische muziek - die ze opdeed in Frankrijk - en de folk uit haar Amerikaanse dorpje doen veel beloven voor de debuutplaat die er zit aan te komen.

Future Islands (vrijdag 30 juni, The Barn)

Drie minuten: meer had Future Islands in 2014 niet nodig om een wereldwijde hype te lanceren. Tijdens het optreden in de talkshow van David Letterman was frontman Samuel T Herring zo bevreemdend - en geniaal ook - dat zijn gekke danspasjes en de dramatiek in zijn bewegingen en zang massaal gedeeld werden. Sindsdien is Seasons (Waiting On You) een culthit. Maar wat veel belangrijker is: ook de plaat waar het nummer opstond en opvolger The Far Field zijn enorm goed. Met andere woorden: zowel qua performance als muzikaal een must om te zien.

Sohn (zaterdag 1 juli, The Barn)

Na wereldwijd bewondering te hebben gekregen voor zijn debuutplaat en zowat overal te zijn gaan optreden, vond Christopher Taylor het even welletjes geweest en zonderde de Londenaar zich een maand af in een verlaten huis in het noorden van Californië. Daar maakte hij Rennen, een plaat die nog veel beter is dan zijn goede debuutplaat. Zijn minimalistische popnummers zweven ergens tussen r&b, soul en electro in, klinken hedendaags en zijn bovenal erg mooi.

The Lumineers (zondag 2 juli, Main Stage)

Gewapend met een banjo, wat gitaren, aanstekelijke samenzang en leuke folkrock weten The Lumineers elk publiek voor zich te winnen. De band ontstond door het overlijden van een gezamenlijke vriend aan een overdosis. Dat verdriet verwerkten ze in positieve songs, waarin geitenwollen sokken de bovenhand hebben. Twee platen brachten ze al uit, en even vaak was het een voltreffer.

Benjamin Clementine (zondag 2 juli, KluB C)

Een sprookje lijkt het wel. Kleine Benjamin doet het slecht op school, loopt weg van huis en doolt vier jaar lang door Parijs als straatmuzikant. Hij verdient er genoeg om net rond te komen, tot hij ontdekt wordt door een lokale platenfirma en hij een eerste plaat mag opnemen. Voor At Least For Now wint hij meteen een Mercury Prize en sindsdien mag hij overal ter wereld spelen. Heerlijk soulvolle muziek.

The Avalanches (zondag 2 juli, KluB C)

Australiërs zijn fijne mensen, wordt ons wel eens verteld. Vriendelijk en goedgemutst. The Avalanches zijn in zekere zin dus geen buitenbeentjes. Maar zodra je ze ziet optreden weet je dat dit wel bijzondere Aussies zijn. De koningen van de samples, die muziek aan elkaar plakken tot een geweldig feestelijk geheel waar zij dan nog eens over rappen. Wij worden nog steeds enorm vrolijk van Frankie Sinatra.

Bekijk de volledige line-up hier.