Miette uit 'Mijn Pop-Uprestaurant' werkt aan nieuw project

"Op zoek naar personeel voor de maanden augustus en september" - met die boodschap op haar Instagrampagina kondigde Miette Dierckx, de blonde helft van het duo achter 'Jalapeño Loco' uit het VTM-programma 'Mijn Pop-Uprestaurant', een nieuw project voor de zomer aan.

"Het project is een soort kindje van 'Jalapeño Loco'", verklapt Miette al. "Het wordt niet opnieuw een taco-restaurant, de focus ligt op cocktails en tapas, maar de Zuid-Amerikaanse sfeer blijft." Over de locatie kan ze nog niets kwijt, maar ze laat wel weten dat Willem Vankrunkelsven, haar voormalige pop-uppartner, mogelijk ook een duit in het zakje zal doen. "Willem heeft beloofd af en toe taco's te komen maken, zodat we hopelijk de taco's toch eens terugbrengen. Want ik mis ze wel."

Miette en Willem stonden vorig jaar in de finale van het programma 'Mijn Pop-Uprestaurant'. Ze verloren toen nipt van de zusjes Chloé en Magali en hun pop-up Strombowli.