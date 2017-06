Lex Immers verlaat Club Brugge al na half jaar

Brugge - Lex Immers verlaat vicekampioen Club Brugge en keert wegens “familiale redenen” terug naar Nederland, zo maakte Club Brugge dinsdag bekend. Zijn nog tot medio 2018 lopende contract werd in onderling overleg ontbonden.

De 31-jarige Immers kwam begin dit jaar transfervrij over van de Engelse tweedeklasser Cardiff City, waar zijn overeenkomst in onderling overleg werd stopgezet. Immers kon zich in het Jan Breydelstadion niet in de basis knokken en moest zich in de tweede seizoenshelft tevreden stellen met zestien wedstrijden, waarin hij één keer kon scoren.

“Ik heb absoluut geen spijt van mijn avontuur bij Club Brugge”, vertelde de Nederlander. “Ik voelde me vanaf moment één thuis in deze warme club. Omwille van familiale redenen kies ik er nu voor om dichter bij huis aan de slag te gaan. De komende weken zal ik mijn opties bekijken en een keuze maken. Ik wil iedereen bij Club bedanken voor de voorbije maanden en wens hen alle succes toe voor het komende seizoen.”