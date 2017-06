Terugblik in de tijd op EK voor beloften: Italië van Verratti tegen Spanje van De Gea, Duitsland van Özil tegen Engeland van Walcott

Engeland - Duitsland en Spanje - Italië. Die twee halve finales staan dinsdag op het programma tijdens het EK voor beloften in Polen. De laatste keer dat deze oorlogen der grootmachten plaatsvonden op een EK was in 2009 en 2013. Een terugblik met een heleboel bekende voetballers van vandaag.

Finale 2009: Duitsland - Engeland 4-0

In 2009 vond het EK voor beloften plaats in Zweden. Duitsland trad aan met een team vol toekomstige toppers, maar moest wel tevreden zijn met plek twee in Groep B met vijf punten. Die Mannschaft won met 2-0 van Finland, maar bleef steken op gelijke spelen tegen Spanje (0-0) en Engeland (1-1). De Engelsen wonnen ook van Finland (2-1) en versloegen Spanje (0-2), waardoor ze de groep wonnen.

Duitsland versloeg in de halve finales Italië met 0-1, terwijl Engeland na strafschoppen won van Zweden nadat het na verlengingen 3-3 stond. In de finale bleken de Duitsers echter superieur en stuurden ze de Three Lions met droge 4-0 cijfers huiswaarts.

De basisopstellingen van toen:

Foto: Uefa.com

Finale 2013: Spanje - Italië 4-2

In 2013 trok het EK voor beloften richting Israël. Spanje trok, net als Duitsland in 2009, met een heus sterrenteam ten strijde om zijn titel van twee jaar eerder te verdedigen. Het won vrij makkelijk Groep B met het maximum van de punten. Rusland (1-0), Duitsland (0-1) en Nederland (3-0) werden verslagen. Italië won zijn groep met zeven punten na zeges tegen Engeland (0-1) en Israël (4-0), en een gelijkspel tegen Noorwegen (1-1)

In de halve finales bleken de Azzurrini met 1-0 te sterk voor Nederland, terwijl Spanje Noorwegen aan de kant zette met 3-0. In de finale waren La Roja gewoon een maatje te groot voor Italië, dat met 4-2 onderuit ging na een hattrick van huidig Bayern-speler Thiago Alcantara.

De basisopstellingen van toen: