Twee jaar cel en onmiddellijke aanhouding voor wegpiraat E314

Brussel - Curd V., de man die een kwalijke reputatie opbouwde als “de wegpiraat van de E314”, is dinsdag door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar, voor elf feiten van verkeersagressie. Het hof beval zijn onmiddellijke aanhouding.

In maart 2016 was de man door de Leuvense correctionele rechtbank nog veroordeeld tot 18 maanden cel maar daartegen was hij in beroep gegaan. Voor het hof van beroep liet hij echter verstek gaan en het hof beval dan ook zijn onmiddellijke aanhouding.

Curd V. kwam begin januari 2014 in het nieuws toen op Facebook een filmpje opdook waarin te zien is hoe hij op de E314 gevaarlijke remmanoeuvres uitvoerde. Slingerend over de autoweg met een zwarte BMW maakte hij ter hoogte van de afrit Tielt-Winge remmanoeuvres die bijna fataal werden voor de bestuurder van een bestelwagen. V. was op weg naar een dokteres in Herk-de-Stad, eigenares van de BMW.

Dashcam

De bestuurder van de bestelwagen trok met de beelden, die gemaakt waren met een dashcam, naar het Leuvense gerecht. Hij kreeg navolging van een reeks andere bestuurders die ook met V.’s rijstijl waren geconfronteerd. De Leuvense correctionele rechtbank veroordeelde de man in maart 2016 uiteindelijk voor elf feiten van verkeersagressie, die plaatsvonden tussen 30 september 2012 en 20 december 2014.

V. kreeg een effectieve gevangenisstraf van achttien maanden maar ging daartegen in beroep. Bij de behandeling voor het hof daagde hij echter niet op, en verscheen ook zijn advocaat niet. De man werd daarom bij verstek veroordeeld en het hof beval zijn onmiddellijke aanhouding.

De voorbije twee jaar heeft Curd V. al een resem veroordelingen opgelopen, voor verkeersagressie maar ook voor btw-fraude en feiten van slagen en verwondingen.