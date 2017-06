Vukovic tekent contract van 2 jaar in Genk

KRC Genk heeft zijn opvolger voor Mathew Ryan beet. Danny Vukovic (32), opnieuw een Australiër, zal de komende twee jaar voor blauw-wit spelen. Hij komt over van Sydney FC.

Vukovic is hier niet meteen een bekende naam, maar heeft wel wat ervaring tussen de doelpalen. Hij speelde 220 wedstrijden in de Australische eerste klasse, onder andere bij Perth, Central Coast en Sydney FC. Met die laatste club speelde hij vorig seizoen kampioen. Meer nog: Vukovic hield zestien keer de nul. Dat leverde hem de prijs voor Doelman van het Jaar op én een selectie voor de Confederations Cup met de Australische nationale ploeg.

“Danny is een doelman die actief deelneemt aan het spel, en past hiermee zeer goed bij de speelwijze van KRC Genk. Hij is momenteel in Australië en sluit zo snel mogelijk aan bij de spelersgroep”, aldus Genk in een persbericht.