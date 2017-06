Bij Anderlecht wordt alweer volop getraind in aanloop naar het nieuwe seizoen, maar verdediger Uros Spajic kijkt nog niet vooruit naar het nieuwe seizoen. De Serviër postte op Instagram enkele kiekjes van zijn vakantie op het strand in Turkije, waar hij zo te zien vooral pronkte met zijn afgetrainde beach body. De verdediger kan zo meespelen in de nieuwe Baywatch-film, naast acteurs en spierbundels Zac Efron en The Rock...