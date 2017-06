Unieke video toont hoe miljoenentransfer Salah naar Liverpool afgerond werd

Mohamed Salah maakte vorige week definitief de overstap van AS Roma naar Liverpool. De club van Simon Mignolet en Divock Origi legde liefst 42 miljoen euro op tafel voor de Egyptenaar. Bij de afronding van dergelijke miljoenentransfer komt er heel wat kijken. In een unieke video komen we te weten hoe Salah zijn laatste stappen zette richting de Reds. Van de medische keuring over het zetten van de handtekening naar de voorstelling aan de pers.