K3-meisjes reageren op het vertrek van hun "grote zus" Kristel

Dinsdag stelde Studio 100 in Rotterdam de cast voor van de nieuwe K3-film: “Love Cruise”. Naast de meisjes van K3 die uiteraard de hoofdrollen op zich nemen, zullen ook Sven De Ridder, Jacques Vermeire en enkele andere oude bekenden hun opwachting maken in de film. Tijdens onze blik achter de schermen hadden ze het ook even over het vertrek van hun "K3-mama" Kristel.

De film "Love Cruise" gaat over een cruise, zo kan Klaasje ons vertellen, waar de meisjes van K3 zullen moeten optreden. Klaasje draagt daarbij een parelsnoer waarin een elf huist, Elvin, gespeeld door Sven De Ridder. Die is boos omdat hij denkt dat de meisjes hem ontvoerd hebben, maar die waren zich natuurlijk van geen kwaad bewust.

Alleen Klaasje, Hanne en Marthe kunnen Elvin zien. Elvin vaart mee met het schip naar zijn elfendochter Ayla in de Bikinicirkel, waar hij ooit is ontvoerd door de betbetovergrootvader van Klaasje. Elvin is razend op de meisjes van K3 en probeert hen zo veel mogelijk in een slecht daglicht te plaatsen.

Dat doet hij door met zijn magische elfenstof de meest waanzinnige betoveringen te doen, waardoor K3 steeds weer in benarde situaties belandt. Het is dan ook de vraag of K3 er uiteindelijk in zal slagen om, ondanks de sabotage van Elvin, het optreden voor cruisedirectrice Visschers, gespeeld door Nicolette Van Dam, tot een goed einde te brengen.

Tussen de opnames door ging het ook nog even over het vertrek van hun grote K3-zus Kristel. "Ik moet zeggen dat ik die grote zus nog steeds heel erg voel, want we mogen altijd met haar bellen. En daar hebben we ook al gebruik van gemaakt. Ze is dus niet helemaal verdwenen, en dat voelt wel veilig", zo kon Klaasje onze reporter toevertrouwen.