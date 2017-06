Zoontje (2) van nieuwe Genk-keeper onderging levertransplantatie: “Hij sliep wekenlang op ziekenhuisvloer”

Met Danny Vukovic heeft KRC Genk een nieuwe Australische doelman. Vukovic werd afgelopen seizoen kampioen in zijn thuisland, en zorgde tijdens de titelviering voor een bijzonder emotioneel moment. De keeper nam zijn zoontje Harley mee het veld op. Amper een half jaar eerder onderging de peuter een levertransplantatie. Het verhaal van de kleine Harley hield heel Australië maandenlang in de ban.

Kort na zijn geboorte werd duidelijk dat Harley aan een leverziekte leed. De eerste zoon van Danny Vukovic en zijn vrouw Kristy had zelfs een nieuwe lever nodig. Het gezin verhuisde daarvoor speciaal naar Sydney omdat de medische zorg er dichterbij was.

Uiteindelijk werd er een orgaandonor gevonden en kreeg Harley begin dit jaar een nieuwe lever. Ondanks deze moeilijke periode - de keeper sliep volgens zijn coach Graham Arnold “drie of vier weken” op de grond in het ziekenhuis waar zijn zoontje behandeld werd - werd Danny Vukovic met Sydney FC kampioen. Met maar liefst zestien clean sheets was hij zelfs een van de sterkhouders van het team. Vukovic werd verkozen tot Doelman van het Jaar in Australië en mocht met de nationale ploeg mee naar de Confederations Cup. Op zijn 32e tekent de keeper nu een contract voor twee jaar in Genk.

Poor little dude in hospital with the flu????. As you can see he's feeling better today! #babyvuka #biliaryatresia #myliverbaby Een bericht gedeeld door Danny Vukovic (@vuka1) op 23 Aug 2016 om 12:04 PDT

Sunday's with my boy! ?????? #babyvuka #myliverbaby #biliaryatresia Een bericht gedeeld door Danny Vukovic (@vuka1) op 27 Aug 2016 om 7:40 PDT

??my little lion. I live for this laugh and smile!! #biliaryatresia #liverbaby #babyvuka Een bericht gedeeld door Danny Vukovic (@vuka1) op 3 Nov 2016 om 4:27 PDT

Can't describe this feeling.. making history with my boy by my side.. ???? Een bericht gedeeld door Danny Vukovic (@vuka1) op 15 Apr 2017 om 6:30 PDT