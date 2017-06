Het teleurstellende verhaal achter de echte naam van 'Mr Big' uit 'Sex & The City'

Fans van de serie 'Sex and The City' herinneren zich misschien nog de teleurstelling toen de mysterieuze 'Mr Big' in de allerlaatste aflevering van het allerlaatste seizoen gewoon 'John' bleek te heten. Maar daar was niet echt over nagedacht, vertelt de producer van de serie.

Het is ondertussen bijna dertien jaar geleden dat Carrie Bradshaw (het personage van Sarah Jessica Parker, red) haar glitterend paarse Nokia opnam waar de naam 'John' op verscheen. Na zes seizoenen knipperlichtrelatie was 'Mr Big' eindelijk klaar voor een relatie met haar en moest hij ook een naam krijgen, vond producer Michael Patrick King. Maar over die naam had nog niemand nagedacht.

"In de laatste aflevering, op het laatste moment, besefte ik dat ik de naam van Mr Big moest geven", zegt King in een interview met Entertainment Weekly. "Ik moet dus een naam intikken en ik tik gewoon 'John'. De schrijvers snapten er niets van, maar ik vond dat we hem een naam moesten geven omdat hij plots echt was. Als ik hem dan toch een naam moest geven, wilde ik hem de meest generieke, gemiddelde Amerikaanse naam geven. Er was geen twist aan, het was gewoon John", zegt hij.