Vader waarschuwt voor populair trucje dat fidget spinner deed ontploffen in het gezicht van zijn zoontje

Fidget spinners zijn doorgaans onschuldig, maar in bepaalde omstandigheden kunnen de speeltjes heel gevaarlijk worden. Dat bewijst deze vader, die de fidget spinner van zijn zoon in zijn gezicht zag ontploffen terwijl ze een populair trucje met het speeltje uitprobeerden.

“Ik weet dat deze post niet makkelijk zal zijn om naar te kijken voor sommigen, maar ik vond dat het nodig was”, zo schrijft de man op Facebook. “Dit werd veroorzaakt door het spelen met een fidget spinner lucht onder hoge druk. Ik hield de spinner en de compressor vast toen het gebeurde.”

“We hadden al een tijdje gespeeld en plots ontplofte het plastic van de fidget spinner. We zijn nu op de spoeddienst en wachten op hechtingen. Ik deel dit zodat niemand het stomme idee krijgt dat wij hadden. We hebben geluk gehad dat het zijn oogjes gemist heeft. Het had zoveel erger kunnen zijn.”

Wat John en zijn zoontje probeerden, was de “1000 mph challenge”, waarbij met lucht onder hoge druk geprobeerd wordt de fidget spinner zo snel mogelijk te laten draaien. In tal van filmpjes op youtube is te zien hoe jongeren met een compressor en hun fidget spinner aan de slag gaan om een zo hoog mogelijke snelheid te bereiken.