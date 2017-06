Tiener doodt vader omdat die zijn zus tot twee keer toe verkracht had

Een 19-jarige jongeman heeft zijn vader gedood nadat bleek dat die zijn zus had verkracht. Dat meldt The Times of India.

Een jonge vrouw vertelde haar 19-jarige broer dat hun vader haar had aangevallen en haar twee keer had verkracht in het huis van de familie in Jamnagar’s Jodiya Taluka in India.

De jonge vrouw woonde al een tijdje niet meer in het ouderlijk huis, maar was toch teruggekeerd omdat ze zelf relatieproblemen had met haar echtgenoot. In die periode heeft haar vader haar twee keer verkracht.

Toen haar broer dat hoorde, snelde die naar huis om zijn vader te vragen wat er net gebeurd was. In de discussie die daarop volgde, werd de 19-jarige man zo kwaad dat hij zijn vader wurgde. De man overleed uiteindelijk aan de aanval. De 19-jarige werd opgepakt door de politie.