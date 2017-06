Middlesbrough verhuurt Julien De Sart een jaar aan Zulte Waregem

Brussel - Zulte Waregem en Middlesbrough hebben een overeenkomst bereikt over de transfer van Julien De Sart. Essevee huurt de 22-jarige middenvelder voor een seizoen en dwong ook een aankoopoptie af. Dat maakte de club dinsdag bekend.

De Sart is een jeugdproduct van Standard. Eind april 2013 tekende hij zijn eerste profcontract bij de Rouches. Op 22 augustus 2013 maakte de Belgische jeugd- en belofte-international zijn officieel debuut voor de Rouches in de Europa Leaguewedstrijd tegen FC Minsk. Drie dagen later debuteerde hij in de competitie tegen Bergen. In de winter van 2016 trok de Sart naar Middlesbrough. Afgelopen seizoen verhuurde de Engelse eersteklasser hem aan Derby County, dat in de Engelse tweede divisie uitkomt. Daar werkte hij in alle competities samen twaalf wedstrijden af en was hij goed voor een goal en een assist.

Op de website van Essevee reageert De Sart verheugd op zijn transfer: “Ik zag meteen dat hier veel kwaliteit aanwezig is. Francky Dury toont al geruime tijd interesse in mij, het is een eer om met zo’n coach te mogen samenwerken. Ik wil hier mijn stempel drukken en met Zulte Waregem mooie resultaten behalen, zowel in de competitie als in de Europa League.”

Julien De Sart is de oudere broer van STVV-speler Alexis en de zoon van Jean-François, die in het verleden onder meer actief was als bondscoach van de U21 en sportief directeur van Standard.

Eerder deze transferperiode versterkte Zulte zich al met Nill De Pauw, Peter Olayinka, Michaël Heylen en Aaron Leya Iseka.