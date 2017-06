TREND. Fout mag weer voor mannen

Het hawaiihemd. De iets te grote stofjas. De jezussandaal, met sokken in zelfs. De véél te korte short. Mocht Jani ze tegenkomen in je kleerkast, hij zou ze richting vuilnisbak sturen. Maar op de modeweek van Parijs mocht het weer, een beetje fout. Vooral met dank aan Demna Gvasalia, de artistiek directeur van Vetements en Balenciaga, die van lelijk en fout al een tijdje de nieuwe norm maakt. Want afgelikt en elegant is per slot van rekening soms ook een beetje saai.