Eupen huurt Qatarese international Abdulkarim Hassan, ex-ploegmaat van Spaanse legende Xavi

Brussel - Eupen heeft de transfer van de 54-voudige Qatarese international Abdulkarim Hassan afgerond. De 23-jarige linksback wordt gehuurd van Al Sadd SC en moet op de Kehrweg de vervanger worden van zijn landgenoot Fahad Al Abdulrahman, die de omgekeerde beweging maakt. Dat maakte de eersteklasser dinsdag bekend.

Hassan is een jeugdproduct van de Aspire Academy. Met Al Sadd SC, waar hij de voorbije twee jaar de ploegmaat was van Barcelona-legende Xavi won hij de titel en de Emiri-Cup.

“Het is altijd al mijn droom geweest om in Europa te spelen en ik ben Eupen dankbaar voor de kans die ze mij geven”, reageert Hassan op de website van de “Panda’s”. “Ik kijk enorm uit naar deze ervaring. Ik ben heel gemotiveerd en ben bereid om alles te geven voor mijn nieuwe club.”

Algemeen directeur Cristoph Henkel reageerde opgetogen op de komst van de international: “Ik heb Abdulkarim al enkele keren aan het werk gezien. Ik was aangenaam verrast over zijn fysiek en toewijding. We kijken uit naar donderdag, wanneer hij bij ons aansluit op training.”

Eupen speelt zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen zaterdag 29 juli thuis tegen Zulte Waregem.