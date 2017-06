De finale ligt nog geen maand achter ons maar het nieuwe Champions League-seizoen is vandaag alweer op gang getrapt

Foto: Twitter The New Saints

Nog geen maand na de finale tussen Real Madrid en Juventus is het nieuwe Champions League-seizoen dinsdag alweer van start gegaan. Met vijf wedstrijden in de eerste kwalificatieronde.

Wie een of meerdere van de tien betrokken club kent, verdient een pluim. Het gaat namelijk om de kampioenen van de landen tussen plek 46 en 55 op de UEFA-ranking: Noord-Ierland, Estland, Armenië, Faeröer, Malta, Wales, Andorra, San Marino en Kosovo.

Dat levert de volgende affiches op:

Alashkert - FC Santa Coloma (kampioen Armenië tegen kampioen Andorra)

Hibernians FC - Infonet (kampioen Malta tegen kampioen Estland)

The New Saints - College Europa (kampioen Wales tegen kampioen Gibraltar)

Vikingur - Trepça 89 (kampioen Faeröer tegen kampioen Kosovo)

La Fiorita - Linfield (kampioen San Marino tegen kampioen Noord-Ierland)

Op 4 juli volgen de terugwedstrijden. Logischerwijze gaan de vijf winnaars door naar tweede kwalificatieronde. Dan komen de 29 kampioenen van de landen tussen plek 16 en 45 op de UEFA-ranking erbij. De nummer twee uit de Jupiler Pro League, Club Brugge, komt pas aan zet in de derde kwalificatieronde.

We are 45 minutes away from kick-off ?? pic.twitter.com/9BgSnaVtUE — The New Saints FC (@tnsfc) 27 juni 2017

A huge game at Park Hall tonight as @tnsfc kick off @WPL_Official's European adventure against @EuropaFC_Gib in The @ChampionsLeague! pic.twitter.com/tV5RxaTQNN — Welsh Premier League (@WPL_Official) 27 juni 2017