Andre Cardoso, ploegmaat van Alberto Contador in de Tour, test positief en wordt op non-actief gezet

De Portugese renner André Cardoso is op het gebruik van EPO betrapt. Dat meldde de Internationale Wielerunie UCI dinsdag. De 32-jarige klimmer van Trek-Segafredo liep op 18 juni tegen de lamp bij een controle buiten competitie door de CADF (Cycling Anti-Doping Foundation). In afwachting van een tegenexpertise is Cardoso voorlopig geschorst.

Ook door zijn team Trek-Segafredo werd Cardoso onmiddellijk op non-actief gezet. Cardoso had zaterdag in Düsseldorf aan de start moeten komen van de Tour de France. Voor de Spanjaard Alberto Contador was hij een belangrijke knecht in het hooggebergte. De Spanjaard Haimar Zubeldia neemt de plek in van de Portugees.

Cardoso rijdt zijn eerste seizoen in dienst van Trek-Segafredo. De voorbije twee jaar was hij bij Cannondale aan de slag.

Our statement concerning Andre Cardoso. pic.twitter.com/0IfUG7A1wV — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) 27 juni 2017

Cardoso ontkent

In een bericht op Facebook ontkent Cardoso dat hij verboden middelen genomen heeft. "Ik geloof in een gezonde sport en ik heb me ook altijd gedragen als een gezonde atleet. Ik heb doorheen mijn loopbaan gezien wat voor negatieve effecten verboden middelen kunnen hebben. Daarvan zou ik nooit deel willen uitmaken. Ik hoop dan ook dat mijn B-staal negatief is en me vrijspreekt van elke aanklacht", klinkt.