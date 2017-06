Paolo Maldini verliest bij debuut op professionele tenniscircuit

De Italiaan Paolo Maldini (49) is er dinsdag niet in geslaagd zijn successen op het voetbalveld te herhalen op het professionele tenniscircuit. Aan de zijde van zijn landgenoot Stefano Landonio verloor hij op het Challengertoernooi in het Italiaanse Milaan (gravel/43.000 euro) met tweemaal 6-1 van de Pool Tomasz Bednarek en de Nederlander David Pel in de eerste ronde van het dubbelspel.

De voormalige topverdediger, die met AC Milan vijf keer de Champions League won, kreeg samen met zijn trainer Landonio een wildcard voor Milaan, nadat het duo een toernooi had gewonnen op het niet-officiële circuit.

Maldini is een monument van het internationale voetbal. In het shirt van AC Milan won hij 26 trofeeën en speelde hij 647 Serie A-wedstrijden, een record. De verdediger verzamelde 126 caps voor de Italiaanse nationale ploeg. Met de Azzurri schopte hij het tot in de finale van het WK 1994 en het EK 2000. In 2009 zette Maldini een punt achter zijn spelerscarrière. Momenteel is hij technisch directeur van Miami FC. Die club treedt aan in de North American Soccer League (NASL), een competitie die zich een niveau onder de Major League Soccer (MLS) situeert.