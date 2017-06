Mannen afschrikken

De vrouwen uit de Indiase Apanti-stam - een groep die in het noordoosten van India verblijft - hebben een wel heel bijzondere manier gevonden om met rust gelaten te worden door mannen van rivaliserende stammen. Zo lieten hun ouders hen al op heel jonge leeftijd piercings in hun neus steken en tattoos aanbrengen op hun gezicht. Want zo zouden ze er lelijker uitzien én zouden ze dus niet langer lastiggevallen worden door mannen. Op een bijzondere fotoreeks is te zien hoe deze vrouwen al jarenlang hun eigen bijzondere leven leiden - liefst zonder afleiding van een heleboel rare mannen. Tegenwoordig wordt de praktijk streng verboden door de Indiase overheid. Ook de jongere generatie van de Apanti-stam toont zich geen voorstander meer van het opmerkelijke ritueel.