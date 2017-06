27 juni: de warmste dag ooit in ons land (maar dan wel 70 jaar geleden)

Ons land werd vandaag getrakteerd op een grijze lucht met maar bitter weinig zon. 70 jaar geleden was dat heel anders. Toen was het namelijk de warmste dag ooit in ons land sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel.

Op 27 juni 1947 was het maar liefst 36,6 graden. Dat was misschien net ietsje te warm, maar het is alleszins wel een groot verschil met de 20 graden vandaag. En die dag scheen de zon sowieso wél.

70 jaar geleden

Omdat de waarnemingen vroeger niet altijd op dezelfde manier gedaan werden, moeten die waarnemingen complexe correctiefactoren ondergaan. Zo bedroeg de temperatuur op 27 juni 1947 eigenlijk 38,8 graden. “Als je daar de maandelijkse correctiefactor op toepast om over te gaan naar een gesloten thermometerhut, bekom je een temperatuur van 37,4 graden”, zegt weerman Frank Deboosere op zijn website. “En als je met de meest moderne inzichten reduceert voor onrechtstreekse instraling van de zon, bekom je 36,6 graden”.

Hittegolf

Vorige week werd ons land nog ondergedompeld in een hittegolf. Het was al van 2006 geleden dat er nog een hittegolf werd gemeten in de maand juni. In 1976 werd in België de langste hittegolf gemeten. Toen bereikte de temperatuur maar liefst zeventien dagen meer dan 30 graden.

Voor de volledigheid zijn hier de 7 warmste dagen in ons land: