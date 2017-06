Politieman heeft pechdag en moet plots zijn eigen auto achtervolgen

Het zat deze politieagent uit de Amerikaanse staat Ohio afgelopen weekend niet mee toen hij plots zijn eigen patrouillewagen moest achtervolgen. De man had net een bestuurder aan de kant gezet, maar was blijkbaar vergeten zijn handrem op te zetten. Tot overmaat van ramp werd het beschamende incident niet alleen vastgelegd met zijn eigen dashcam, maar werd zijn dolle sprint ook gefilmd door een alerte weggebruiker.

Op de video’s is te zien dat de politieman het eerst niet doorheeft dat zijn voertuig er zonder hem vandoor gaat, maar dan moet hij plots een sprintje trekken om de op hol geslagen auto in te halen. Hij slaagt er uiteindelijk in het portier open te rukken en zijn auto te stoppen voordat er brokken vallen.

Een woordvoerder van lokale politie verklaarde dat de naam van de man niet zou worden bekendgemaakt en dat het incident intern wordt behandeld. Volgens de sheriff van de streek is de man een “waardevolle kracht voor de lokale politie en zal de zaak worden afgehandeld op een manier die past bij de situatie”. De sheriff voegde er in dezelfde adem aan toe dat een fout begaan menselijk is en dat hij erg dankbaar is dat de situatie werd opgelost zonder dat er gewonden vielen.

Brenden Besecker filmde het incident vanuit een andere wagen en hij en zijn vrienden vonden de situatie alvast hilarisch. “Kijk naar die idioot’, zegt iemand buiten beeld terwijl de jongeren in de auto gieren van het lachen. “Hij heeft het zelfs nog niet door.” Besecker zette de beelden van de sprintende agent even later op Facebook, waar ze al duizenden keren werden bekeken en gedeeld.