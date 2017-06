Het Vlaams parlement wil zichzelf promoten met eigen tv-zender

Het Vlaams Parlement start eind september met een eigen tv-kanaal. De Vlaamse assemblee wil zich zo meer in de etalage zetten. Villa Politica krijgt er dus officieel een concurrent bij. “Hoe meer kanalen aandacht besteden aan het Vlaams Parlement, hoe beter. Het mag allemaal iets flashyer en sexyer zijn”, zegt voorzitter Jan Peumans (N-VA).

Heel eerlijk? Parlementaire tv is niet meteen van het boeiendste dat je op het scherm kunt terugvinden. Het dient hoogstens om de siësta van ouderen te bevorderen, lachen sommigen. En toch kijken nog tienduizenden mensen naar het plenaire debat op woensdag (Vlaams Parlement) of donderdag (Kamer) op Villa Politica (VRT) of Actua Tv.

Maar Actua Tv, dat in het aanbod van Telenet zit, heeft het steeds moeilijker om het financieel rond te krijgen. Telenet heeft de geldkraan een stuk dichtgedraaid en binnenkort moet bezieler Ludwig Verduyn ermee ophouden.

Voor het Vlaams Parlement meteen het moment om zelf het heft in handen te nemen. Het bureau besliste maandag om een openbare aanbesteding uit te schrijven en zo op zoek te gaan naar kandidaten om vanaf het nieuwe parlementaire jaar – dat eind september op gang wordt getrokken – verslag uit te brengen over de activiteiten in het Vlaams Parlement. Het gaat dan vooral over de plenaire zittingen op woensdag en een aantal commissies. Niet om die gewoon live uit te zenden – online kun je ze nu al streamen – maar om er duiding bij te geven, debatten over te organiseren of randreportages over te maken. “Een beetje Het leven zoals het is van het Vlaams Parlement”, zegt Jan Peumans. “Wij mogen toch ook aan marketing doen? Andere deelstaatparlementen zoals dat van Wales of Catalonië doen dat ook.”

Klein budget

Tegen 12 september moeten alle kandidaturen binnen zijn, maar aan vetpotten moeten die zich niet verwachten. Alles moet gebeuren met een karig jaarbudget van 350.000 euro, wat voor televisie echt niet veel is. Villa Politica (gemiddeld 70.000 kijkers) heeft een budget dat een pak groter is. Het Vlaams Parlement hoopt echter dat mediabedrijven toehappen en er zelf ook mee centen in steken. Aangezien Actua Tv – dat nu 50 à 60.000 kijkers heeft – het nu al doet en al heeft geïnvesteerd in infrastructuur, is de kans groot dat het meedoet aan de aanbesteding, zegt Verduyn. “Het ligt volledig in de lijn van wat we nu doen. Het zou dus stom zijn om het niet te doen”, legt hij uit.

Pittig detail. Een van de officieuze redenen om met een eigen tv-kanaal op de Vlaamse kabel te beginnen, is de frustratie die bij sommigen leeft over Villa Politica. Jan Peumans zegt een groot voorstander te zijn van het VRT-programma, maar in zijn omgeving is een ander geluid te horen. “Het gevoel leeft dat Villa Politica het federale parlement veel belangrijker vindt”, klinkt het.